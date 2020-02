Fechten : „Dormagen ist für uns ein wichtiger Standort“

Spalier für die spätere Siegerin: Benedetta Taricco sorgte zusammen mit Luca Fioretto für einen italienischen Doppelsieg beim 45. Preis der Chemiestadt. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen erwies sich auch beim 45. „Preis der Chemiestadt“ als guter Gastgeber. Auf der Planche dominierten die Italiener, die in Benedetta Taricco und Luca Fioretto beide Sieger des Junioren-Weltcupturniers im Säbelfechten stellten.

Von Volker Koch

Claudia Bokel war ein bisschen spät dran am Samstagabend. Dafür, dass sie beim 45. Junioren-Weltcupturnier um den „Preis der Chemiestadt Dormagen“ nur noch die Finalgefechte sah, hatte die Präsidentin des Deutschen Fechterbundes einen guten Grund: Die frühere Weltklasse-Fechterin, 2001 Weltmeisterin, fünf Jahre später Europameisterin mit dem Degen, kam aus Stolberg, wo sie ihrer Vorgängerin und DFB-Ehrenpräsidentin Erika Dienstl zum 90. Geburtstag gratuliert hatte.

Dass sie auf dem Rückweg im Bayer-Sportcenter vorbeischaute, bedeutete in den Augen der 46-Jährigen eine Selbstverständlichkeit: „Dormagen ist für uns ein wichtiger Standort,“ sagte Bokel im Gespräch mit unserer Redaktion, „schließlich sind die Säbelfechter in den vergangenen Jahren unsere erfolgreichste Disziplin.“ Die DFB-Präsidentin hofft, dass das so bleibt, setzt dabei auch auf den vom Rhein-Kreis geplanten Neubauhalle einer Fechthalle in Knechtsteden: „Das wäre ganz wichtig für den Bundesstützpunkt.“

Benedetta Taricco besiegte Julika Funke (r.) im Halbfinale nur knapp. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Info Preis der Chemiestadt in Namen und Zahlen Junioren 1. Luca Fioretto (Italien), 2. Mao Kokubo (Japan), 3. Krisztian Rabb (Ungarn) und Szymon Hrcyiuk (Polen) Juniorinnen 1. Benedetta Tarico (Italien), 2. Elizabeth Tartakovsky, 3. Chloe Fax-Gitomer (beide USA) und Julika Funke (FC Würth Künzelsau)

Doch nach den Olympischen Spielen in Tokio – „drei Viertel des Qualifikationsweges haben wir geschafft“, sagt Bundestrainer Vilmos Szabo – droht Säbelfechten in Deutschland in ein tiefes Loch zu fallen, wenn die „goldene Generation“ die Waffen an den Nagel hängt. „Wir arbeiten daran, dass das nicht passiert,“ sagt Szabo. Der Verlauf des heimischen Weltcup-Turniers stimmte ihn in dieser Hinsicht nicht gerade zuversichtlich: Bester Deutscher war Eric Simon Seefeld (Solingen) auf Rang 25, die Dormagener Stefan Friedheim (41.), Valentin Meka (52.), Julian Kuehling (82.) und Leon Schlaffer (130.) strichen bereits früh die Segel. „Das war schon enttäuschend“, bilanzierte Szabo. Das sah auch DFB-Sportdirektor Sven Ressel so: „Nur eine Top-32-Platzierung ist nicht der Anspruch, den wir haben.“ In den Augen von Olaf Kawald spielen dabei neben dem „Druck, es zu Hause besonders gut zu machen, mit dem die Jungs offensichtlich nicht fertig geworden sind,“ auch die Rahmenbedingungen eine Rolle, unter denen Fechter in Deutschland trainieren. Der Sportliche Leiter des TSV Bayer Dormagen verweist dabei auf die Japaner, die sich mit einer mehr als 20-köpfigen Delegation eine Woche am Höhenberg vorbereiteten. „Solche Möglichkeiten haben wir allein in finanzieller Hinsicht nicht.“

Luca Fioretto gewann bei den Junioren. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Weshalb im Fechten, einst eine deutsche Domäne, verstärkt andere Nationen den Ton angeben. Die Japaner brachten in Mao Kokubo einen ihrer Fechter sogar ins Finale, wo der wieselflinke 16-Jährige dem drei Jahre älteren Italiener Luca Fioretto mit 14:15 unterlag. „Von ihm wird man ganz bestimmt noch hören,“ prophezeit Benedikt Wagner mit Blick auf den Japaner, der ihn schon im gemeinsamen Training beeindruckt hatte. Der Mannschafts-Europameister moderierte einmal mehr, unterstützt von der wegen Verletzung zum Zuschauen verurteilten Lisa Gette, sachkundig und unterhaltsam die Finalgefechte. „Das finde ich toll, dass sich die Jungs trotz Vorbereitung auf die Olympiaqualifikation hier so engagieren,“ sagte Claudia Bokel und bezog in das Lob auch Matyas Szabo ein, der sich um die Technik kümmerte.

Bei den Juniorinnen konnten sich Wagner und Gette ein bisschen Lokalpatriotismus nicht verkneifen – kein Wunder, stand in Julika Funke erstmals seit 2012 eine deutsche Säbelfechterin wieder im Halbfinale. Das die 19-Jährige, die für ihren Stammverein FC Würth Künzelsaus startet, aber am Höhenberg trainiert und in Knechtsteden zur Schule geht, nach einer 14:12-Führung mit 14:15 gegen Benedetta Tarico verlor. „Schade, aber dass wir überhaupt eine Fechterin im Halbfinale hatten, ist toll,“ meinte Claudia Bokel. Und auch Bundestrainer Pierre Guichot lobte Funke: „Sie war auch mental stark genug, um mit dem Druck eines Heim-Weltcups um zu gehen.“ Im Finale drehte Taricco gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Tartakovsky einen 6:8-Pausenrückstand in ein 15:12 und legte damit den Grundstein zum italienischen Doppelsieg.