Tischtennis : DJK hätte „Sahnetag“ gebraucht

Die hessische Spitzenspielerin Katharina Michajlova (l.) war sowohl von Martyna Dziadkowiec (r.) als auch von Valerija Stepanovska nicht zu bezwingen. Foto: rust

Kaarst Damen aus Holzbüttgen kassieren in der 3. Tischtennis-Bundesliga 3:6-Niederlage gegen Staffel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Zum zweiten Mal in dieser Saison musste das Damen-Team der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord die Tische als Verlierer verlassen. Gegen das starke hessische Team vom TTC Grün-Weiß Staffel kassierten die Kaarsterinnen an heimischen Tischen eine 3:6-Niederlage. „Wir haben heute ein, zwei Chancen liegen lassen. Die Spiele gegen Staffel sind immer eng. Um ein solches Spiel zu gewinnen, müssen alle einen Sahnetag haben. Das war heute nicht der Fall“, sagte Kapitänin Lisa Scherring.

Die knappen Spiele sicherten sich dieses Mal die Hessinnen, die dazu in Katharina Michajlova eine Topspielerin in ihren Reihen hatten, die für drei Zähler sorgte. Im Doppel trafen die beiden Spitzenduos der Teams direkt aufeinander. Nach knapp verlorenem ersten Durchgang (9:11) lief es bei Valerija Stepanovska und Martyna Dziadkowiec zunächst gar nicht rund. Mit 3:11 ging auch der zweite Satz deutlich an Katharina Michaijlova und Malamatenia Papadimitriou. Im dritten Satz keimte dann noch einmal Hoffnung auf (11:5), ehe sich das DJK-Duo anschließend doch deutlich geschlagen geben musste.

Info Erst am 7. und 8. März geht es für die DJK weiter Pause Auf die Drittliga-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen wartet eine fünfwöchige Spielpause



Spiel Weiter geht es erst am 7. und 8. März mit einem Doppelspieltag beim TSV Schwarzenbek und dem VfL Kellinghusen

Jana Vollmert und Lisa Scherring spielten sich nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Stickel/Bucht zurück in die Partie und führten im Entscheidungssatz sogar mit 10:8. Am Ende hatte aber das Gäste-Duo knapp mit 12:10 die Nase vorne. Für den Anschluss sorgte dann Valerija Stepanovska mit ihrem 3:1-Sieg gegen die junge Griechin Malamatenia Papadimitriou, während am Nachbartisch Martyna Dziadkowiec gegen die hessische Meisterin Katharina Michajlova mit 0:3-Sätzen das Nachsehen hatte. Mit viel Geduld in langen Ballwechseln setzte sich im Anschluss Lisa Scherring gegen Abwehrspielerin Lisa Stickel ohne Satzverlust durch. Jana Vollmert verlor hingegen gegen Lena Bucht nach souverän gewonnenem ersten Durchgang völlig den Faden und unterlag mit 1:3. Im absoluten Topspiel des Nachmittags konnte Valerija Stepanovska die 2:0-Führung gegen Michajlova nicht ins Ziel bringen und verlor im Entscheidungssatz mit 9:11.