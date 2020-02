Eishockey : Thorben Beeg läuft nicht mehr für Neusser EV auf

Neuss Der Stürmer hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen.

(sit) Kurz vor dem Ende der Wechselfrist hat sich im Kader des Eishockey-Regionalligisten Neusser EV noch eine Änderung ergeben. Der 23-Jahre alte Stürmer Thorben Beeg hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. In der Qualifikationsrunde zur Regionalliga hatte der NEV nach seinem mühsamen 6:5-Sieg zum Auftakt über den Landesligisten TuS Wiehl am vergangenen Wochenende spielfrei. Im Einsatz sind die Neusser erst wieder am 14. Februar, wenn die Eisadler Dortmund anreisen.