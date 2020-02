Floorball : Holzbüttgen-Quintett löst WM-Ticket

Kaarst Beim Qualifikationsturnier in Lettland trumpfen die DJK-Akteure groß auf.

Normalerweise stehen Janos Bröker, Niklas Bröker, Maximilian Spöhle, Nils Hofferbert und Torben Kleinhans zusammen für den Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen auf der Platte. Am vergangenen Wochenende tauschten sie jedoch die Trikots ihres Heimatverein gegen das Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust – und das mit großem Erfolg. Mit der deutschen Nationalmannschaft qualifizierten sich die fünf Kaarster Elite-Akteure in Lettland für die Weltmeisterschaft 2020.

Für Nils Hofferbert war die Reise ins rund 1000 Kilometer entfernte Liepaja, das drei Tage lang der Austragungsort der „Men’s World Floorball Championship 2020 EUR3 Qualification“ war, eine ganz besondere. Der 19-jährige Kaarster wurde erstmals für den A-Kader nominiert; als jüngster Spieler überhaupt. „Bisher habe ich für die U19-Nationalmannschaft gespielt. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl“, gab das „Nesthäkchen“ der Nationalmannschaft zu. Zusammen mit den Bröker-Brüdern, Kleinhans, Spöhle sowie der deutschen Auswahl legte Hofferbert einen idealen Start in die Gruppenphase hin. Österreich und Frankreich wurden mit 7:0 und 9:4 standesgemäß in die Schranken gewiesen. Das Spiel gegen den Gastgeber Lettland wird Hofferbert nicht so schnell vergessen. Vor knapp 2000 frenetisch mitgehenden Fans aus Lettland bestritt das Holzbüttgener Quintett das letzte Gruppenspiel. Zwar unterlagen die deutschen Akteure den Lokalmatadoren deutlich mit 1:6, Hofferbert konnte der Niederlage trotzdem etwas abgewinnen. „Das Spiel hat am meisten Spaß gemacht, auch wenn wir verloren haben. So was hat man nicht alle Tage“, gestand der aktuelle Toptorjäger der DJK Holzbüttgen.