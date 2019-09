Tischtennis : Erster Sieg für Holzbüttgen in der NRW-Liga der Damen

Rhein-Kreis In der Verbandsliga erspielt sich die TG Neuss II gegen die favorisierte Drittvertretung von Borussia Düsseldorf ein achtbares 8:8-Remis.

Aufatmen bei der Drittvertretung der DJK Holzbüttgen. Nach verpatztem Start mit zwei Auftaktniederlagen (eine davon mit 0:8-Wertung wegen einer falschen Aufstellung) gelang den Kaarsterinnen jam Wochenende der ersehnte erste Sieg in der NRW-Liga. Gegen Fortuna Bonn setzte sich die DJK an heimischen Tischen mit 8:4 durch. „Wir sind sehr glücklich über die ersten zwei Punkte in dieser Saison. Es waren zum Teil sehr enge Spiele, dennoch haben wir am Ende verdient gewonnen“, sagte Kapitänin Anna Haissig. Vorentscheidend waren die beiden Eingangsdoppel: Sowohl Pia Graser/Anna Haissig als auch Gerda Kux-Sieberath/Nicola Vollmert gewannen ihre Spiele mit 11:9 im fünften Durchgang. Danach avancierte Anna Haissig zur besten Spielerin. Sie gewann gegen Petra Semrau (3:1), Patrycia Muc (3:1) und SC-Spitzenspielerin Irene Sunnus (3:2) alle drei Einzel. Gerda Kux-Sieberath (2) und Nicola Vollmert (1) besorgten den Rest.

In der Herren-Verbandsliga wartet die TG Neuss II weiter auf den ersten Sieg. Gegen die favorisierte Drittvertretung von Borussia Düsseldorf erspielten sich die Quirinusstädter aber ein achtbares 8:8-Remis. Die Partie war von Beginn an spannend. Zwischenzeitlich lagen die Neusser mit 7:5 in Führung. Vor dem Schlussdoppel stand es aber 8:7 für die Gäste, ehe Heinrich Walter und Gerrit Nolten im Schlussdoppel das Unentschieden retteten. Beide waren auch zu Beginn schon erfolgreich. Walter gewann zudem beide Einzel im Spitzenpaarkreuz gegen Artur Fischer (3:0) und Johannes Moerland (3:1). Ebenfalls im Einzel unbesiegt blieb Dominik Sagawe, der in der Mitte beide Spiele gegen Martin Johnson (3:1) und Michael Kalaitzidis (3:0) für gewann. Die weiteren Zähler holten Gerrit Nolten (1) und Abwehr-Routinier Norbert Schagun. „Nachdem wir ohne große Erwartungen in das Spiel gegangen sind, können wir mit dem 8:8 durchaus zufrieden sein und sammeln so langsam die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt“, sagte Kapitän Heinrich Walter.