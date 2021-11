Tischtennis : DJK enttäuscht in der Oberliga

Rhein-Kreis Holzbüttgenerinnen gelingt gegen St. Augustin keine Wiedergutmachung. In der NRW-Liga kann der TTC Grevenbroich am Doppelspieltag einen Sieg einfahren.

Das ist mächtig schiefgegangen: Eigentlich wollten sich die Oberliga-Tischtennisspieler der DJK Holzbüttgen vor eigenem Publikum gegen die TTG St. Augustin für die 0:10-Klatsche in der Woche zuvor gegen Borussia Düsseldorf II rehabilitieren. Stattdessen verloren die Holzbüttgener auch gegen St. Augustin deutlich, nach der 2:8-Niederlage stecken sie ganz tief im Abstiegsstrudel. Schon in den Doppeln ging es ganz schlecht los, beide gingen mehr oder weniger chancenlos verloren. Dann sah es zwar so aus, als könnten die Gastgeber nach Siegen von Jan Medina gegen Marco Stefanidis und Vincent Arsand gegen Christian Hinrichs (im fünftem Satz 12:10) dagegenhalten, doch anschließend kam kein Punkt mehr. Nur noch Vincent Arsand war dicht an einem weiteren Zähler, er unterlag aber Thomas Herr im fünften Satz mit 4:11.

In der NRW-Liga endete der Doppelspieltag des TTC Grevenbroich immerhin mit einem Sieg. Los ging’s aber mit einer 6:9-Niederlage bei der TTG Niederkassel, bei der sich Janos Pigerl noch mal in den Dienst der Mannschaft stellte, bevor er am Dienstag am Knie operiert wird. „Ich habe mich an den Tisch gestellt und es versucht, damit der Rest der Mannschaft nicht aufrücken musste“, sagte der BW-Kapitän. Dafür ging es aber noch ganz gut, immerhin holte er an der Seite von Dirk Kasper den einzigen Doppelpunkt für Grevenbroich. In den Einzeln reichte es für ihn aber erwartungsgemäß nicht zu etwas Zählbarem, dort holten Christian Kaltchev (2), René Holz (2) und Ken Julian Oberließen die Punkte.