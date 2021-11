3. Tischtennis-Bundesliga : DJK-Damen können Sprung ins Mittelfeld schaffen

Jana Vollmert von der DJK Holzbüttgen. Foto: rust

Holzbüttgen Die Holzbüttgenerinnen stehen am Scheideweg. Gelingt ein Sieg in Kleve, könnte der Blick nach oben gerichtet werden, geht das Spiel verloren, bleibt die Abstiegszone nah.

In welche Richtung geht es für die Tischtennis-Frauen der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga? Die Frage könnte am Sonntag geklärt werden. Dann gastieren die Kaarsterinnen bei Weiß-Rot-Weiß Kleve. Die Gastgeberinnen liegen derzeit einen Rang (6) und einen Punkt (4:6) besser platziert als das DJK-Quartett.

Mit einem Sieg wäre für die Holzbüttgenerinnen der Sprung ins Mittelfeld geschafft, bei einer Niederlage bliebe man im Tabellenkeller. Für DJK-Kapitänin Jana Vollmert ist vor der Partie alles offen: „Ich finde es nicht so leicht, Kleve einzuschätzen, da es auch ganz darauf ankommt, mit welcher Aufstellung sie antreten. Durch den letzten Auswärtssieg gehen wir auf jeden Fall gestärkter in das Spiel.“ Neben Vollmert sollen bei der DJK Valerija Mühlbach, Rachel Gerarts und Martyna Dziadkowiec für die Punkte sorgen. Bei den Gastgeberinnen werden vermutlich Aya Umemura (5:3-Bilanz), Carla Nouwen (2:2) und Abwehrspielerin Jessica Wirdemann die ersten drei Positionen besetzen. Dahinter wird es interessant, wen das WRW-Team ins Rennen schickt. Die etatmäßige Nummer vier, Yuko Imamura, hat bisher noch keine Partie absolviert. In Frage kommen Judith Hanselka (1 Einsatz/0:2-Bilanz), Mara Lamhardt (3/1:4), Pia Dorißen (4/4:2), Maria Beltermann (3/1:1) oder Lea Vehreschild (1/0:2).