Fußball : Mehrere Coronafälle in der A-Liga

Rhein-Kreis Der Partie SV Rosellen gegen Grimlinghausen droht eine Absage. Beim VdS Nievenheim ist vor der Partie gegen den FC Delhoven Trainer Daniel Köthe positiv getestet worden.

Etwas überraschend trennte sich der FC Delhoven in der Vorwoche von Trainer Andreas Gödderz. Im ersten Spiel unter Interimscoach Carsten Müller feierte „Delve“ einen 9:2-Kantersieg gegen den TuS Grevenbroich. Gegen den VdS Nievenheim wollen die Delhovener an diesem Wochenende möglichst nachlegen. „Ich versuche, viel mit den Jungs zu sprechen und den Spaß im Training hochzuhalten“, erklärt Trainer Müller. Die Truppe arbeite sehr hart und fokussiert. Bis ein neuer Coach für die Mannschaft gefunden ist, versuche er ein Fundament für eine erfolgreiche Zukunft zu legen. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich bin Delhovener Jung durch und durch und genieße jedes Training“, so Carsten Müller. Dem VdS Nievenheim schiebt er vor der Partie gerne die Favoritenrolle zu. „Der Druck liegt bei ihnen“, sagt Müller. Einen Masterplan für einen möglichen Erfolg habe er schon ausgearbeitet, verraten wolle er ihn aber nicht.

Der VdS Nievenheim musste am vergangenen Spieltag die erste Saisonpleite einstecken und gab die Tabellenführung direkt wieder an den SVG Grevenbroich ab. „Wir haben uns schon sehr geärgert, aber die Stimmung ist wieder gut“, so VdS-Coach Daniel Köthe. Delhoven liege seiner Mannschaft besser, weil es ein mitspielender Gegner sei. „Das wird ein heftiger Fight“, prognostiziert der Trainer der Nievenheimer. Köthe selbst wird dem VdS Nievenheim am Sonntag aber fehlen. Der 33-Jährige wurde am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne. „Ich habe diese Woche vorsichtshalber kein Training geleitet“, berichtet er. Die Spieler haben sich täglich getestet. Bislang gibt es keinen weiteren positiven Fall in der Mannschaft. Gegen Delhoven steht deshalb wieder Co-Trainer Ronny Frohs an der Seitenlinie. Schon bei den Spielen gegen Kaarst (7:0) und Zons (2:0) hatte Frohs die Leitung erfolgreich übernommen.