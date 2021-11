Fußball : Erster Saisonsieg für DJK Novesia

Rhein-Kreis DJK Gnadental gibt im Titelkampf der Fußball-Bezirksliga wertvolle Punkte ab. BV Wevelinghoven schlägt die SG Rommerskirchen/Gilbach mit 2:0.

SV Uedesheim – Lohausener SV 2:4 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte legten die Gäste einen guten Start in den zweiten Durchgang hin. Albert Große-Ophoff (51.) und Gerrit Eul (56.) brachten stellten die Zeichen auf Auswärtssieg. Jedoch kam der SV Uedesheim nochmal zurück und glich nach Toren von Mohamed Aziz Abassi und Andre Speer aus. Kurz nach dem Ausgleich brachte Lukas Kleine-Bley (75.) den Lohausener SV jedoch wieder in Führung. In der Nachspielzeit machte Michael Behlau (90.+1) den Sack zu. „Das Ergebnis ist ärgerlich, ich kann meiner Mannschaft keine Vorwürfe machen. Einzig unsere Chancenverwertung hat uns heute wieder zu schaffen gemacht“, erzählte Uedesheims Co-Trainer Timm Oppermann.

DJK Novesia – TSV Bayer Dormagen 3:2 (2:0). Als letzte Mannschaft der Liga gelang es der DJK Novesia, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Gianluca Franca (5.) und Nico Lingweiler (19.) brachten die Hausherren früh mit 2:0 in Führung. „Unsere Mannschaft wurde sichtlich nervös nach der Führung, da wir so eine Situation diese Saison noch nicht hatten“, erklärte Gabriel Bittencourt, Trainer der DJK. Nach der Pause brachte Jose Leal Miudo (53.) den TSV mit einem Eigentor wieder ran. Er machte seinen Fehler mit dem Treffer zum 3:1 jedoch wenig später (56.) wieder wett. Michael Hausdörfer (65.) erzielte den letzten Treffer der Partie zum Endstand. „Das war heute eine unfassbare Teamleistung und das trotz einer wirklich schwachen Trainingswoche“, stellte Bittencourt erleichtert fest.

BV Wevelinghoven – SG Rommerskirchen/Gilbach 2:0 (1:0). Der BV Wevelinghoven konnte in einem engen Spiel das Derby gegen die SG gewinnen. „Rommerskirchen hat es uns in einem guten Bezirksliga-Spiel richtig schwer gemacht und hätte einen Punkt verdient“, befand Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BV. In einer Druckphase der SG gelang es Alexander Höchst (20.), den BV in Führung zu bringen. In der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs glückte Linus Caspers (90.+1) die späte Entscheidung zum 2:0. „Trotz einer engen Begegnung waren wir mit unserer Leistung sehr zufrieden“, sagte Büttgenbach.