Dritte Tischtennis-Bundesliga : WRW Kleve kassiert bittere Heimniederlage

Spitzenspielerin Aya Umemura vergab in ihrem ersten Einzel gleich sechs Matchbälle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft kann beim 3:6 im Heimspiel gegen den SV DJK Holzbüttgen die Gunst der Stunde nicht nutzen. Sie verliert gleich drei Partien im entscheidenden fünften Satz.

WRW Kleve hat in der Dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen die Gunst der Stunde nicht genutzt und einen überraschenden Punktgewinn verpasst, der die Aussichten auf den Klassenerhalt weiter verbessert hätte. Die Mannschaft musste sich am Sonntag im Heimspiel gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen SV DJK Holzbüttgen mit 3:6 geschlagen geben. „Das ist eine ganz bittere Niederlage, weil gefühlt für uns wenigstens ein Unentschieden möglich gewesen wäre“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.