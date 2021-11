Fußball : Kaarster Stadtderby geht an Vorst

Kaarster Stadtderby geht an Vorst

Rhein-Kreis Kreisliga A: Nievenheims Keeper Kelvin Sanchez del Villar muss nach üblem Zusammenprall ins Krankenhaus. Inzwischen geht es ihm aber wieder besser.

Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A haben die Sportfreunde Vorst den Sieg im Kaarster Stadtderby gefeiert. Das Spitzenspiel wurde von einer Verletzung überschattet. Der TuS Hackenbroich feierte ein Schützenfest.

SF Vorst – SG Kaarst 3:0 (1:0). Die Sportfreunde bejubeln den klaren Derbysieg und bauen sich ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen auf. Dennis Meyer (16.) eröffnete in Halbzeit eins den Torreigen. Daniel Mawricka (59.) und erneut Meyer (68.) legten nach. „Wir hätten auch noch mehr Tore schießen können, aber am meisten freut es mich, dass hinten die Null steht“, so der erfahrene Vorster Trainer Jörg Gartz. Lautstarke Unterstützung gab es im Derby von der A- und B-Jugend der Sportfreunde.