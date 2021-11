Handball : Noch fehlt es dem NHV an der nötigen Konstanz

Kreisläufer Aaron Jennes war beim Comeback des Neusser HV in der Hammfeldhalle mit fünf Treffern am 31:24-Sieg der Gastgeber über den HC Weiden (hier mit Torhüter Tobias Bayer) beteiligt. Foto: A. Woitschützke

Neuss In der Handball-Regionalliga gewinnt der Neusser HV gegen den HC Weiden deutlich mit 31:24. Bestnoten für Paul Dreyer im Tor, Til Klause und Aaron Jennes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Die Formkurve des Handball-Regionalligisten Neusser zeigt schon seit Wochen deutlich nach oben, auch wenn sich die Mannschaft nicht immer für ihre Leistung belohnte. Anders am Samstag, als der NHV den HC Weiden mit 31:24 (Halbzeit 14:10) abfertigte.

Vor 200 begeisterten Zuschauer beim Comeback in der Sporthalle Hammfeld – die A-Jugend war komplett anwesend und sorgte für eine lautstarke Unterstützung – legten die Schützlinge von Trainer Gilbert Lansen einen glänzenden Start auf das Parkett. Dabei erwischte Torhüter Paul Dreyer einen absoluten Sahnetag. Gelang es der starken Neusser Deckung einmal nicht, den Wurf eines Gäste-Angreifers zu verhindern, war dieser sichere Beute von Dreyer. „Das war unglaublich, was der Paul da gehalten hat“, freute sich Lansen. „Gefühlt hat er in dieser Phase überhaupt keinen Treffer kassiert.“ Einer war es dann aber doch, was der Zwischenstand von 6:1 belegt.

Info Neusser HV - HC Weiden 2018 31:24 (14:10) Torschützen und Aufstellung des NHV Paul Dreyer (1), Robin Schroif; Lukas Menze (3), Tim Schriddels (1), Jose Rosendahl (4), Til Klause (4), Aaron Jennes (5), Henrik Ingenpass (5), Felix Daker (2/2), Tim Dicks (3), Daniel Küpper-Ventura, Eric Böhnke und Toni Petrovic (3)

Aber nicht nur Dreyer wusste zu überzeugen. Einen bärenstarken Auftritt legte auch Regisseur Til Klause hin. Gleichgültig, was Weiden auch versuchte, er hatte stets die richtige Idee, wie dagegen zu agieren war. Hinzu Kam dann noch ein tolles Tempospiel mit vielen sogenannten einfachen Toren und das Zusammenspiel mit den Kreisläufern. Während Aaron Jennes, der zu besten Torschützen an diesem Tag zählte, immer wieder glänzend freigespielt wurde, sorgten Daniel Küpper-Ventura und Eric Böhnke mit geschicktem Stellungsspiel und guten Sperren für Freiräume, die die Neusser Rückraumspieler dann zu nutzen wussten.

Was Lansen allerdings bereits im Vorfeld dieser Partie bemängelte, trat auch gegen Weiden erneut auf. Es fehlt der jungen Mannschaft noch an Konstanz. Immer wieder leistet sich das Team unerklärliche Schwächephasen und Unkonzentriertheiten. So packte die Abwehr plötzlich nicht mehr richtig zu und zwei Siebenmeter-Strafwürfe wurden gar neben das Gäste-Tor geworfen.