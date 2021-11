Handball : TV Korschenbroich gewinnt in Bonn am Ende souverän

TV Korschenbroich gewinnt in Bonn am Ende souverän

Nico Zidorn war in Bonn einer der auffälligsten Akteure im Angriff des TVK. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Nach dem Seitenwechsel kommt in der engen Bonner Sporthalle kaum noch Spannung auf, zu souverän ist der Auftritt der Gäste aus Korschenbroich.

(alpa) In der Handball-Regionalliga festigte der TV Korschenbroich seinen Platz im obersten Tabellendrittel und gewann beim TSV Bonn rrh. letztlich souverän mit 31:26 (Halbzeit 16:13).

Anfangs entwickelte sich zwischen beiden Mannschaften ein offener Schlagabtausch. Allerdings lief es in dieser Phase bei den Gästen im Angriff nicht wie gewünscht. Zwar wurden beste Einwurfmöglichkeiten erspielt, doch gingen sie damit recht fahrlässig um. So verwarfen sie unter anderem zwei Siebenmeter-Strafwürfe. Das Ende vom Lied war ein 5:8-Rückstand nach 15 Minuten. Trainer Dirk Wolf sah sich genötigt, eine Auszeit zu nehmen, in der er auch ein paar taktische Umstellungen vornahm, die auch schnell zum gewünschten Erfolg führten. Es dauerte nicht lange und der TVK drehte die Partie bis zum Pausenpfiff zu seinen Gunsten.