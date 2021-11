Basketball : Tigers feiern wichtigen Sieg über die Dolphins

Bloß nicht! Nora Brüning (10) von den Dolphins hat abgezogen und Tigers-Trainer Rufin Kendall verfolgt gebannt die Flugkurve des Balls. Der Wurf verfehlt den Korb, kurz darauf trifft Maria Aftzi auf der anderen Seite für Neuss. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Mit dem 75:68-Erfolg in Allerheiligen über Marburg vergrößert der Basketball-Zweitligist TG Neuss sein Polster auf die Abstiegszone.

Fünf von acht Spielen gewonnen, nur zwei Punkte weniger auf dem Konto als der Tabellenzweite ChemCats Chemnitz und acht Zähler Vorsprung auf den ersten von voraussichtlich zwei Abstiegsplätzen – es könnte schlechter laufen für die TG Neuss in der Zweiten Basketball-Bundesliga Nord. Doch Trainer Rufin Kendall weiß, wie fragil das mit dem hart erkämpften 75:68-Heimerfolg (Halbzeit 48:36) über den Tabellenvorletzten Young Dolphins Marburg verstärkte Fundament noch ist. „Genau darum war der Sieg auch so immens wichtig“, resümierte er.

Dabei wähnte sich der Coach zu Beginn des ersten Viertels im falschen Film. Obwohl er seine Mädels speziell auf des Geschick der Gäste, die gegnerische Verteidigung mit Würfen aus der Distanz auszuhebeln, hingewiesen hatte, „alle wussten um die Shooter der Dolphins, das haben wir die ganze Woche trainiert“, schoss der Nachwuchs des Erstligisten BC Pharmaserv Marburg die Lichter im Ausweichquartier Allerheiligen aus: Die erst 17-jährige Flora Lukow, die 16 ihrer am Ende 18 Punkte in der ersten Hälfte erzielte, eröffnete das Dreierfestival mit den Zählern zum 6:4 (3.). Und als Frieda Schlebusch in der fünften Minute ebenfalls zum zweiten Mal erfolgreich von jenseits der Drei-Punkte-Linie abzog, führte Marburg nach einem zwischenzeitlichen 9:0-Run auf 19:13 plötzlich mit 22:15 (8.). Zum Seitenwechsel lag die Quote bei Würfen aus 6,32 Meter oder größerer Entfernung bei 50 Prozent (6/12).

Info TG Neuss Tigers - Young Dolphins Marburg 75:68 Neuss Egert (4 Punkte), Lukas, Sy, Artz (6), Baxter (19/15 Rebounds), Bockhorst (23), Krings (7), Ollig (2), Aftzi (14, 4/9 Dreier) Marburg Lukow (18), Schlebusch (13, 3/3 Dreier), Lückenotte (7, 2/4 Dreier), Weyell (9/12 Rebounds), Eulering (2), Brüning (5), Yesilova (6), Quapil, Winterhoff (5), Hegele, Bonacker (3) Viertel 25:27, 23:9, 14:23, 13:9 Zuschauer 100

Doch genau in dieser Phase zeigten die Tigers eine, „in den knappen Siegen der Vorwochen erworbene Qualität“, stellte Kendall fest: nach Rückschlägen zurückzukommen. Nach einem unsportlichen Foul der Dolphins schweißten die ansonsten im Angriff indisponierte Nicole Egert (1/6 Würfe aus dem Feld, 0/5 Dreier), Maria Aftzi, Lisa Arz und Inga Krings eine 10:0-Serie (25:22/10.) zusammen.

Ein echter Wirkungstreffer. Was Kendall im mit 23:9 gewonnenen zweiten Viertel von seiner Mannschaft zu sehen bekam, freute ihn sehr. „Da war viel Gutes dabei.“ Vor allem Centa Bockhorst profitierte bei ihren 15 vor dem Seitenwechsel markierten Punkten von gut gesetzten Blöcken (Baxter) und klugen Anspielen (Aftzi) ihrer Teamkolleginnen. Als Krings und Bockhorst den so erarbeiteten Vorsprung kurz nach Wiederbeginn auf 16 Punkte (52:36/22.) ausbauten, schien die Partie früh entschieden. Doch dann ging erstmal lange gar nichts mehr bei den Tigers: Als die mit drei Fouls belastete Baxter auf die Bank musste, riss der Faden, kamen die Dolphins bis auf einen Punkt (59:60/29.) heran. Die Gastgeberinnen wirkten im Angriff ratlos, versuchten es mit mäßigem Erfolg (5/21 Dreier für 23 Prozent) aus der Ferne. Und in der Verteidigung gab es unterm Korb zu wenig Unterstützung für die wiederum starke Lydia Baxter (19 Punkte/15 Rebounds). Ihr Glück: Auch die Marburgerinnen hatten in der Offensive ihren Touch komplett verloren. Bis zum Treffer von Kim-Malin Winterhoff zum 62:70 (36.) blieben sie ohne Feldkorb. Ihre Dreierquote sank von 50 auf 36 Prozent (2/10 Würfe in Hälfte zwei).

Bei den Tigers übernahmen nun die Profis: Von den eh nur 13 Punkten im vierten Viertel gingen zehn auf die Konten Baxters (5) und Aftzis (5, darunter ein ganz wichtiger Dreier zum 70:60/35.). Schlebusch brachte die Schützlinge von Trainerin Volha Tamirgeanu zwar noch einmal auf 68:73 heran, aber der Akku bei Lukow & Co. war leer, zudem mussten Jasmin Weyell (9 Punkte/12 Rebounds) und Winterhoff mit jeweils fünf Fouls raus. Als sich Baxter nach einem Fehlwurf Aftzis den vom Ring zurückspringenden Ball sicherte und Centa Bockhorst (23 Punkte, 7/9 Freiwürfe) die Führung 44,7 Sekunden vor Schluss an der Freiwurflinie auf 75:68 erhöhte, war der fünfte Saisonsieg im Sack.