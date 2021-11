Fußball-Landesliga : Kapellen lässt Kleinenbroich keine Chance

Kapellen Die Landesliga-Kicker des SCK zeigten sich klar überlegen und fuhren einen verdienten 4:0-Heimerfolg ein. Nach der starken Leistung in der Woche zuvor waren die Gäste nicht wiederzuerkennen.

„In meiner Mannschaft haben drei Spieler Normalform erreicht. Ich kann mir auch nicht erklären, wie so ein Leistungsabfall zustande kommt“, meinte Teutonen-Coach Norbert Müller mit Blick auf den vorherigen Spieltag, als sein Team dank einer starken Vorstellung völlig überraschend den ASV Süchteln mit 5:1 abgefertigt hatte. Müllers Fazit: „Das war ein gebrauchter Tag. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, ständig hinterhergelaufen und waren hinten nicht sortiert.“ Freilich hatte das auch damit zu tun, dass die Kapellener von Beginn an alles dafür taten, die Stärken der Gäste gar nicht erst zur Entfaltung kommen zu lassen. Sie beschäftigten die Kleinenbroicher permanent, in dem sie das Tempo hochhielten und den gegnerischen Spielaufbau durch frühes Anlaufen störten. So erzwangen die Kapellener häufig Ballverluste, die sie mit schnellem Umschaltspiel beantworteten. Nach dem zeitigen 1:0 (16.) durch Pablo Ramm per platziertem Flachschuss aus 18 Metern war es ein solcher Umschaltmoment, der das 2:0 (30.) brachte. Nach einer starken Balleroberung von Nils Mäker, der auf der rechten Seite unermüdlicher Antreiber war, und einem Doppelpass kam erneut Pablo Ramm in eine gute Position am Strafraum. Mit einem sehenswerten Schuss ließ er Teutonen-Keeper Dennis Prokopp keine Chance.