Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich vor kniffliger Aufgabe in Bonn

Lukas Bark beim Wurf. Foto: Theo Titz

Korschenbroich Die Gastgeber sind in ihrer kleinen Bonner Halle als unangenehmer Gegner bekannt. Der TVK hat mit einer gravierenden Personalie zu kämpfen, lässt sich davon aber nicht entmutigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Vor einer kniffligen Aufgabe steht der TV Korschenbroch am Samstag in der Handball-Regionalliga, wenn er beim TSV Bonn rrh. antritt. Die Gastgeber sind bereits seit Jahren stets im oberen Tabellendrittel zu finden und gelten in ihrer kleinen und engen Sporthalle als sehr heimstark.

Durch den längerfristigen Ausfall von David Biskamp, den eine langwierige Virusinfektion erwischt hat, wird die Aufgabe nicht leichter. Der Linksaußen ist nicht nur Kapitän der Mannschaft, sondern auch einer der gefährlichsten Torschützen des TVK und ein sicherer Siebenmeterschütze. Ersetzt werden soll er durch den talentierten Lukas Bark. „Der Ausfall von David ist für uns ein großer Verlust und ein herber Rückschlag, aber Lukas hat unser vollstes Vertrauen und auch schon gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Den Kaderplatz von Biskamp wird Simon Förster für die kommenden Wochen ausfüllen. Eigentlich das Korschenbroicher Urgestein vor zwei Jahren die Schuhe an den berühmten Nagel gehängt, trainiert aber bereits seit September wieder einmal pro Woche mit der Mannschaft. Gegen Bonn müssen und wollen sich die Korschenbroicher gegenüber der Vorstellung gegen Rheinbach in der Abwehr steigern. Und im Angriff gilt es, äußerst konzentriert zu agieren, weil die Gastgeber mehrere Deckungsvarianten beherrschen und diese im Spiel auch immer wieder wechseln. „Hinten müssen wir wieder konsequenter arbeiten, ansonsten kann es gegen Bonn eine böse Überraschung geben“, fürchtet Wolf. „Die verschieden Deckungsvarianten werden uns gedanklich einiges abverlangen und ich hoffe, dass wir die richtigen Antworten parat haben.“ Mit Ausnahme von Biskamp können die Gäste aller Voraussicht nach auf ihren kompletten Kader zurückgreifen.