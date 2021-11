Basketball : Tigers ziehen schon wieder um

Für das Heimspiel gegen Rist Wedel wichen Lydia Sy (l.) und die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss in dieser Saison schon einmal in die Sporthalle Allerheiligen aus. Das Match endete mit einem 79:61-Erfolg der Tigers. Foto: WORO

Neuss Ausnahmsweise in der Sporthalle Allerheiligen empfängt der Basketball-Zweitligist TG Neuss am Samstag die Young Dolphins Marburg. Auch Corona steht weiterhin oben auf der Agenda.

Noch mal raus aus ihrem Wohnzimmer müssen die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Young Dolphins Marburg. Weil die Karate-Abteilung der Turngemeinde zum Geburtstag die Elmar-Frings-Halle in Beschlag nimmt (siehe Info-Kasten), geht es wie schon beim 79:61-Erfolg über Rist Wedel in die Sporthalle Allerheiligen. Auch das Prozedere bleibt gleich: Wer rein will, muss sich der 3G-Regel unterwerfen – das gilt im Übrigen auch für das aktive Personal. „In Grünberg musste das jede Spielerin am Eingang sogar persönlich nachweisen“, sagt Trainer Rufin Kendall.

Und damit zum Spiel: Die Young Dolphins stehen trotz des ersten Saisonsieges am vergangenen Wochenende im Kellerduell mit Jena (81:64) zwar nur auf dem vorletzten Tabellenplatz, jagen den Tigers aber trotzdem einen Heidenrespekt ein. „Wir müssen sehr präsent, sehr wach sein“, mahnt der Coach, „denn Marburg hat eine gute Breite im Team.“ Zudem gehören in Jasmin Weyell (11,6 Punkte im Schnitt), Sarah Lückenotte (11,4), Selma Yesilova (9,4), Nora Brüning (7,4) und Flora Lukow (7,2) die erfolgreichsten Punktesammlerinnen genau wie die bislang kaum oder noch gar nicht eingesetzten Johanna Klug, Maria-Angelina Sola und Hanna Bonacker zum Kader der Erstliga-Truppe. Da die am Wochenende ohne Einsatz ist, geht Kendall davon aus, dass seine Kollegin Volha Tamirgeanu in Neuss aus dem Vollen schöpfen kann.

Info Karate-Abteilung der TG Neuss feiert Geburtstag Was Im Rahmen der Feiern zu ihrem 40-jährigen Bestehen veranstaltet die Karate-Abteilung der TG Neuss ein Seminar mit hochkarätigen Trainern Wann Samstag ab 9.45 Uhr Wo Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße Wer TG-Abteilungsleiter Simo Tolo konnte als Referent Akihito Yagi (Okinawa), Träger des 8. Dan und Hauptdarsteller im japanischen Actionfilm „Kuro Obi“ (Schwarzer Gürtel) von 2007, gewinnen.

Mit Blick auf die bereits 38-jährige Jenny Unger, am Sieg über Jena mit zwölf Punkten beteiligt, fügt er an: „So jung und unerfahren ist der Gegner gar nicht, mit Ausnahme von Flora Lukow ist das eine Ü20.“ Wie das am Samstag laufen könnte, ist ihm ebenfalls schon ziemlich klar: „Die Mannschaft, die schneller unterwegs ist, hat Vorteile. Und wer kreativer in der Offense ist, wird die Nase vorne haben.“ Genau darauf hatte er unter der Woche auch das Training ausgerichtet. Dummerweise fehlte es ihm dabei am nötigen Personal. „Wir konnten nie mit 5 gegen 5 spielen, was für einen Trainer immer wieder eine Herausforderung ist.“ Da jammern nur krank macht, hat er aus der Not eine Tugend gemacht und vor allem in Kleingruppen gearbeitet. „Wir sind viel gelaufen, um die konditionellen Grundlagen zu erhalten.“

Gegen Marburg ist eine gute Physis deshalb so wichtig, weil die Dolphins gerne aus der Distanz abziehen. Gegen Jena teilten Lukow (1), Lückenotte (3), Yesilova (2) und Unger (4) zehn erfolgreiche Würfe von jenseits der Drei-Punkte-Linie unter sich auf. Für zusätzliche Wurfchancen sorgten Jasmin Weyell mit elf, Kim Winterhoff mit acht sowie die nur 1,65 Meter große Flora Lukow mit sieben Rebounds. Das spricht für eine gesunde Aggressivität.