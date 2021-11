Fußball-Oberliga : Teutonia muss beim Schlusslicht Alexiou ersetzen

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis tritt zum Kellerduell beim Schlusslicht SpVgg Sterkerade-Nord an. Dabei müssen die Gäste Ioannis Alexiou ersetzen. Drei Punkte sind für die Teutonen dennoch Pflicht, wenn sie den Anschluss ans Mittelfeld wahren wollen.

(uwo) In den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause wollte Josef Cherfi unbedingt noch ein paar Punkte holen, um mit Teutonia St. Tönis zum Jahreswechsel nicht ganz tief im Tabellenkeller zu stecken, sondern möglichst Anschluss an das dicht gedrängte, gesicherte Mittelfeld herzustellen. Ein erster Schritt tat der Fußball-Oberligist zuletzt mit dem 2:0-Erfolg über den TVD Velbert. Zwar war spielerisch noch Luft nach oben, aber kämpferisch stimmte der Auftritt des Tabellen-Achtzehnten, dessen Rückstand auf die obere Tabellenhälfte fünf Punkte beträgt. Morgen steht das Gastspiel beim Schlusslicht Spvvg. Sterkrade-Nord an, das es bisher nur auf vier Punkte brachte. Vom Papier her also eine lösbare Aufgabe, die es aber nicht zu unterschätzen gilt. Auch hier müssen die Punkte angesichts des aktuellen Leistungsvermögens der Grün-Gelben mit einer entsprechenden Einstellung erst einmal erarbeitet werden. „Natürlich wollen wir etwas holen“, unterstreicht Cherfi, „aber wir müssen so zu Werke gegen als ob wir gegen einen Tabellenachten spielen. Wie wir punkten ist mir egal. Mit den Punkten kommt auch das Spielerische zurück“.