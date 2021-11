Fußball-Landesliga : VfL-Spiel erneut abgesagt, VfR beim Letzten zu Gast

Krefeld Die steigenden Coronazahlen gehen auch am Fußball nicht spurlos vorüber. So wurde wieder ein Landesligaspiel des VfL Tönisberg abgesagt. Nachbar VfR Fischeln tritt beim Schlusslicht RSV Praest an.

(uwo) In der Fußball-Landesliga steht an diesem Wochenende bereits der letzte Hindrundenspieltag an. Gute Aussichten im Abstiegskampf das Konto nochmal aufzubessern hat der VfR Fischeln, der beim punktlosen Tabellenletzten RSV Praest antritt. Trainer Kalli Himmelmann warnt aber davor das Schlusslicht zu unterschätzen: „Davon bin ich weit entfernt. Zum Einen ist unsere personelle Situation weiterhin nicht befriedigend, zum Anderen ist Praest aus meiner Sicht besser als es die Tabelle aussagt. Wir müssen dieses Spiel richtig ernst nehmen. Es wird eine Frage der Einstellung sein, wie wir dort abschneiden“. Für die Gastgeber steht eigentlich nichts mehr auf dem Spiel, weil der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bereits 15 Punkte beträgt. Aber genau darin liegt auch die Gefahr, wobei dem VfR bewusst ist, dass er mit einem eigenen Sieg einen wichtigen Schritt tun kann, nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Durch die Rote Karte am letzten Sonntag ist Fynn Ziemes gesperrt. Himmelmann selbst lag unter der Woche mit einer starken Erkältung flach, will aber „auf jeden an der Linie stehen“.