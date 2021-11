Fußball-Bezirksliga : Richtungweisendes Spiel steigt in Wevelinghoven

Rhein-Kreis Die Hinrunde der Fußball-Bezirksliga geht in die finale Phase. Im engen Tabellenmittelfeld wollen sich unter anderen Uedesheim, Rommerskirchen und Wevelinghoven eine gute Ausgangsposition erarbeiten.

BV Wevelinghoven (10.) – SG Rommerskirchen-Gilbach (11.). Das Duell zwischen dem BVW und der SG ist für beide Mannschaften eine wichtige Begegnung. Nur ein Zähler trennt beide Teams. Am vergangenen Spieltag musste Wevelinghoven auf 16 Spieler verzichten, auch beim SG Rommerskirchen-Gilbach war die Personaldecke sehr dünn. Jetzt haben sich aber die Personalsorgen beider Mannschaften vorerst gelegt. „Wir sind direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt, das macht das Sechs-Punkte-Spiel noch deutlich wichtiger“, erklärte Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BVW. Auch SG-Trainer Kevin Hahn weiß um die Bedeutung der Partie: „Ein Derby ist immer besonders und dann trennt uns auch nur ein Punkt, das macht das Spiel noch wichtiger.“ Die SG hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, was Kevin Hahn zum Anlass nahm, das Spiel des BV Wevelinghoven gegen Bayer Dormagen (3:4) zu besuchen. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir am Wochenende eine intensive Partie erwarten können. Beide Mannschaften haben alles reingeworfen, das müssen wir ebenfalls tun.“, sagte Kevin Hahn.