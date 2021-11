Handball-Regionalliga : Für den Neusser HV starten die Wochen der Wahrheit

Neuss Nach einem standesgemäßen Saisonstart stehen für die Neusser jetzt drei enorm wichtige Partien auf dem Programm. Das Team könnte sich von den Abstiegsplätzen absetzen. Los geht’s am Samstag gegen Weiden.

Nach fünf Spieltagen findet sich der Neusser HV mit 4:6-Punkten auf dem neunten Platz in der Handball-Regionalliga wieder. Trotz des negativen Punkteverhältnisses befindet sich die junge Mannschaft vor dem Heimspiel am Samstag gegen den HC Weiden im Soll. Insbesondere dann, wenn die entsprechenden Gegner ins Kalkül gezogen werden. Das waren fast ausnahmslos Mannschaften, die zumindest in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln sind. Dabei waren die meisten Spiele recht knapp und mit etwas mehr Fortune und Cleverness hätte durchaus der eine oder andere Punkt mehr herausspringen können.

Doch dem trauert der NHV nicht hinterher, jetzt gilt es, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit“, glaubt der Neusser Trainer Gilbert Lansen. „Wir treffen jetzt auf drei Mannschaften, die momentan in der Tabelle hinter uns sind.“ Nach der Partie gegen Weiden geht’s gegen die HSG Siebengebrige und die SG Langenfeld. Die Parallelen zwischen Neuss und Weiden sind unverkennbar. Beide Teams konnten bis dato vier Punkte holen, die jeweils bei Heimspielen ergattert wurden. Auch die bisherigen Gegner sind in ungefähr von identischer Stärke gewesen. „Wichtig wird es sein, die Nerven zu bewahren“, fordert Lansen. „Dann müssen wir ebenfalls unsere Stärken an den Tag legen, heißt eine gute Abwehr stellen und den Gegner mit hohem Tempo die gesamte Spielzeit unter Druck setzen.“ Ein weiterer wesentlicher Aspekt dürfte auch in der Chancenverwertung liegen, die doch das eine oder andere Mal Wünsche offenließ. „Natürlich wollen wir gerade zu Hause gewinnen“, so Lansen. „Beide Mannschaften haben ihre Qualitäten. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem letztlich Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden.“