Fußball-Landesliga : Holzheim kassiert Auswärtsniederlage in Hilden

Holzheim Mit einem Erfolg hätte Holzheim an der Reserve des VfB Hilden in der Tabelle vorbeiziehen können. Doch daraus wurde nichts, insbesondere nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste nichts zusetzen.

Die Partie begann für Holzheim denkbar schlecht. Tom Nilgen verletzte sich früh und musste runter. Noch bevor HSG-Coach Hamid Derakshan wechseln konnte, klingelte es im eigenen Tor. Niklas Strunz (19.) traf in Überzahl für die Gastgeber. Holzheim schüttelte sich kurz und schlug dann durch Dennis Brune (24.) zurück. „Die erste Halbzeit war sehr offen. Es war ein hohes Tempo im Spiel. Nach dem Ausgleich kam Holzheim mehr auf, zum Glück haben wir dann das 2:1 gemacht“, berichtete Hildens Trainer Fabian Nellen. Patrick Percoco besorgte die erneute Führung kurz vor der Pause und legte in der 77. Minute das 3:1 nach. Percoco (2 Tore) und Selcuk Yavuz (2 Vorlagen) zählen normalerweise zum Kader der ersten Mannschaft in der Oberliga. „Percoco hat schon sehr viel Dynamik reingebracht. Da können wir nicht mithalten“, sagte HSG-Coach Hamid Derakhshan deutlich. Im Spiel nach vorne habe seine Mannschaft nicht die Reife gehabt. Zudem sei seine Truppe nicht gut in die Zweikämpfe gekommen, so Derakshan weiter.