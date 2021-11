Bei SpVgg Sterkrade-Nord : Teutonia muss nach 3:0-Führung noch zittern

Krefeld Kann Teutonia St. Tönis sein eigentlich angestrebtes Ziel, das schon aus den Augen verloren schien, doch noch erreichen? Nach zwei Siegen ist die obere Tabellenhälfte für den Fußball-Oberligisten wieder sichtbar.

Erstmals in dieser Saison gelangen Teutonia St. Tönis zwei Siege in Folge, denn der Fußball-Oberligist legte im Abstiegskampf nach dem Heimsieg über den TVD Velbert (2:0) erfolgreich nach. Die Elf von Trainer Josef Cherfi setzte sich beim Tabellenletzten Spvvg. Sterkrade-Nord mit 3:2 (0:0) durch. Dabei schienen die Gäste in der zweiten Halbzeit einem ungefährdeten Sieg entgegen zu sehen, mussten am Ende aber noch zittern. Wichtig waren letztlich die drei Punkte, durch die sich Teutonia in der Tabelle auf den 15. Platz vorarbeitete und nun sogar wieder Blickkontakt zur oberen Tabellenhälfte hat.