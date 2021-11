Basketball : Essen hat zu viele Waffen für gehörig dezimierte Elephants

Grevenbroich Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg unterliegen die Basketballer aus der Schlossstadt bei den ETB Miners mit 71:82, enttäuschen dabei aber nicht.

Das fing an bei John Murry, der in Ermangelung eines weiteren zuverlässigen Scorers mit starken Quoten aus dem Feld (11/20 Würfe für 55 Prozent) und von der Freiwurflinie (9/10 für 90 Prozent) satte 36 Punkte auflegte, und hörte auf bei Dzemal Selimovic (12 Rebounds), der sich am Korb fast im Alleingang gegen Jozo Brkic (2,11 Meter), den Ex-Grevenbroicher Nino Janoschek (2,03), Michael Agyapong (2,00) und Sadiq Ajagbe (1,98) zu behaupten hatte. Hilfe hätte es von Thabiso Mkwanazi geben sollen, doch der athletische Flügelspieler hatte sich krank abgemeldet. „Er hat uns gefehlt mit seiner körperlichen Präsenz“, sagte Pfüller mit Blick auf das mit 34:49 verlorene Rebound-Duell.

Die Moral seiner Truppe ist trotz aller Rückschläge weiterhin intakt, denn selbst der deutliche 17-Punkte-Rückstand zur Halbzeitpause verdross die Gäste nicht. Im vierten Viertel kamen die Grevenbroicher sogar noch einmal bis auf neun Zähler heran. Pfüller: „Wir haben unsere Verteidigungsformen immer wieder variiert, aber Essen hatte immer eine Antwort.“ Gegen die Zone traf der erfahrene Patrick Carney aus der Distanz, versuchten es die Elephants in der Manndeckung, schlug sie die individuelle Klasse des US-Amerikaners George Peterson. „Essen war an diesem Tag einfach besser“, resümierte der Grevenbroicher Coach, fand das indes sogar ziemlich logisch, denn in dem vom Sportlichen Leiter Raphael Wilder (von 2001 bis 2007 Trainer der Elephants) zusammengestellten Kader der Miners vermochte er ausschließlich Akteure mit Profierfahrung in den Ligen Pro A und Pro B zu entdecken. „Nominell gehört Essen unter die Top 4.“