Corona im Rhein-Kreis Neuss : 1372 Menschen derzeit infiziert - Inzidenz liegt knapp über 150

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1372 Menschen (Vortag: 1 280) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 16 von ihnen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. 588 Infizierte sind (Vortag: 559) vollständig geimpft. Ein Überblick.

Unverändert 382 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 16 Personen (Vortag: 15) in einem Krankenhaus, von denen 9 (Vortag: 9) vollständig geimpft sind. Das teilt der Kreis mit.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 152,2 (Vortag: 123,2). Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 486 Fällen (Vortag: 459) die Delta-Variante und in 2 Fällen (Vortag: 2) die Gamma-Variante nachgewiesen.

Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 24 294 (Vortag: 24 144) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 22 540 Personen (Vortag: 22 482) sind wieder von der Infektion genesen.Von den aktuell 1 372 Infizierten gehören 370 (Vortag: 339) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 1 333 Personen (Vortag: 1 276) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.