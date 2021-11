Handball : Personalnot bremst die Dormagener A-Jugend aus

Dormagen Im Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde gegen die Rhein-Neckar Löwen konnte der älteste Dormagener Nachwuchs nur eine bedingt konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen schicken. Eine klare Niederlage war die Konsequenz.

An die Rhein-Neckar Löwen hatten die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen eigentlich gute Erinnerungen, schließlich zogen sie im Mai dank zweier Siege gegen die Löwen ins DM-Finale ein. Am Sonntag in der Bundesliga-Hauptrundenpartie setzte es für den TSV-Nachwuchs allerdings eine deutliche 20:30 (12:16)-Heimniederlage.

Für TSV-Coach David Röhrig war das Spiel allerdings kein realistischer Leistungsvergleich, weil in der A-Jugend aktuell große Personalnot herrscht. Prominentester Ausfall ist aktuell der Halblinke Lucas Rehfus, der auch schon zum erweiterten Zweitliga-Kader gehört. „Diese Vielzahl an Ausfällen können wir gegen einen solchen Gegner nicht kompensieren“, sagte Röhrig. „Deshalb kann ich meinen Spielern auch keinen Vorwurf machen.“ Gleich zu Beginn zogen die Gäste auf 7:2 davon, erst dank einer Energieleistung gelang eine Dormagener Aufholjagd zum 7:8 (19.), doch bis zur Pause wuchs der Rückstand wieder auf vier Tore an. Nach dem Seitenwechsel erhöhte sich allerdings die Fehlerquote beim TSV. Zudem präsentierte sich der eingewechselte Löwen-Schlussmann Luca Berghoffer in Bestform. Da der TSV nur einen Treffer in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte erzielte, setzten die Gäste sich ab und sorgten für die frühe Vorentscheidung. Nächsten Samstag spielt der TSV bei der JSG Balingen/Weilstetten.