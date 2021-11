Fußball : Jüchen und Gnadental stabil, Krimi in Rommerskirchen

Rhein-Kreis Büderich gibt sich gegen Wevelinghoven keine Blöße und bleibt ungeschlagen. Der TSV Bayer Dormagen hat im Derby gegen Uedesheim das bessere Ende für sich.

TSV Bayer Dormagen – SV Uedesheim 4:1 (1:1). Im Derby sicherten sich die Dormagener mit einer starken zweiten Halbzeit gegen dezimierte Uedesheimer den Sieg. „Es war eine zerfahrene Partie und sicherlich kein Spiel für die Galerie“, sagte TSV-Coach Frank Lambertz. „Aber am Ende haben wir verdient gewonnen, nur das zählt.“ Aber die Gäste gingen in Führung, Mohamed Aziz Abassi verwandelte einen Strafstoß. Die Dormagener reagierten und Bek Osaj erzielte nur acht Minuten später den Ausgleich. Nach zwei Platzverweisen für den SV kippte das Spiel zugunsten der Dormagener, die sich durch Dominik Dobras, Marius Frassek und Oliver Gammon den Dreier sicherten.

SG Rommerskirchen/Gilbach - DJK Novesia 5:4 (3:1). In einem packenden Kellerduell verpassten es die Novesianer, nach ihrem ersten Sieg nachzulegen. Rommerskirchen verschafft sich etwas Luft und zieht an Uedesheim vorbei. „Wir haben stark begonnen und es spannender gemacht als nötig“, sagte SG-Coach Kevin Hahn. Dank der Treffer von Lennart Friedrichs, Meikel Kupper und Ermal Magkaj standen die Zeichen früh auf Sieg. „Wir wurden überrannt“, so Gabriel Bittencourt, Trainer der DJK. „Aber meine Mannschaft hat Moral bewiesen, hat nie aufgegeben und eine top zweite Halbzeit abgeliefert – ein Unentschieden wäre neutral betrachtet, glaube ich, fair gewesen.“ Nico Lingweiler (2), Gianluca Frasca und Junior Jose Leal Miudo glichen zum 4:4 aus, ehe Frederik Leufgen einen Freistoß in der Nachspielzeit zum Sieg für die SG verwandelte. „Die drei Punkte sind heute das wichtigste und gehen auch in Ordnung hinten raus“, sagte Hahn.