Deutsche Meisterschaft : DM-Bronze für Volleyballer der TG Neuss

Neuss Bei der Deutschen Meisterschaft der Ü64-Senioren wäre für die Neusser mit etwas mehr Glück bei der Auslosung sogar der Einzug ins Endspiel möglich gewesen.

Denn nach ungefährdeten 2:0-Siegen in der Vorrunde gegen den TuS Kriftel und den USC Magdeburg trafen die Neusser schon in der Zwischenrunde auf die TSG Backnang. Im vorgezogenen Endspiel präsentierten sich die Gastgeber als die eindeutig stärkere Mannschaft und gewannen den ersten Satz souverän. „Wir sind nie zu unserem Spiel gekommen“, bekannte TG-Libero Rainer Spenke. Auch der zweite Durchgang ging – trotz Gleichstand beim 22:22 – mit 25:22 an den Turnierfavoriten. Das ging für Spenke vollkommen in Ordnung: „Während die fast identische Mannschaft des Ausrichters eine Woche vorher bei den jüngeren Ü59 die Meisterschaft gewonnen hatte und damit selbstbewusst und bestens eingespielt agierte, machten sich bei uns sowohl der Altersunterschied von fünf Jahren als auch die mangelnde Spielpraxis sowie – gerade unter Druck – Abstimmungsprobleme bemerkbar. Backnang war einfach besser.“