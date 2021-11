Fußballer der DJK Novesia Neuss : Neuer alter Coach sorgt für Aufwind

Neuss Gabriel Bittencourt feiert mit Bezirksligist Novesia Neuss den ersten Saisonsieg. Doch von Euphorie will er nichts wissen. Er sieht noch einen langen Weg vor seinen jungen Mannschaft.

Eines ist Gabriel Bittencourt ganz wichtig zu betonen: „Das war nur ein Spiel, und die Jungs haben keinen Grund abzuheben.“ Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten DJK Novesia Neuss tritt nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den TSV Bayer Dormagen also deutlich auf die Euphoriebremse, obwohl er natürlich um die Bedeutung des ersten Saisonsieges weiß. Er gibt der Mannschaft Hoffnung und bringt einen deutlichen Stimmungsaufschwung. Ein Stimmungsaufschwung, an dem Bittencourt nicht unwesentlich beteiligt ist. Als Trainer, der die Mannschaft in die Bezirksliga führte, löste er seinen glücklosen Nachfolger Peter Vogel Mitte Oktober ab und arbeitet seitdem daran, die Mannschaft fit für den Klassenverbleib zu machen.

Dass Gabriel Bittencourt so eng mit dem Verein verbunden ist, hängt damit zusammen, dass er dort eine neue sportliche Heimat fand, als er vor acht Jahren aus beruflichen Gründen nach Neuss zog. Was ihn damals auf die Novesia aufmerksam machte, war, dass es dort viele Portugiesen gibt und er als Brasilianer deren Sprache spricht. Zunächst kickte er als Stürmer für die erste Mannschaft, übernahm später eine Jugendmannschaft als Trainer und führte die Erstvertretung 2020 nach seiner ersten Saison als Chefcoach gleich in die Bezirksliga. Die Fußballgene hat der 30-Jährige von seinem Vater Franklin, der als Profi für den VfB Leipzig und Energie Cottbus in der 1.und 2. Bundesliga kickte. Den Sprung in den bezahlten Fußball schaffte auch der jüngere Bruder Leonardo (27), der aktuell für Zweitligist Werder Bremen kickt. Doch trotz der großen Distanz hat er auch im Blick, was sein großer Bruder bei der Novesia treibt. So spendiert er der Mannschaft regelmäßig Trikotsätze, was das Logo „LB“ auf der Brust erklärt. Wer weiß, vielleicht schaut der Profi mal vorbei, wenn es am Ende der Saison doch noch den Klassenverbleib zu feiern gibt.