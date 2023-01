Fußball Heinz Sahnen lebt und atmet die SG Erfttal

Sich unentgeltlich für andere einzusetzen, ist in seiner DNA fest verankert. Und doch: Dass ihn der Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss im Rahmen der vom DFB 1997 gestarteten Aktion zum „Ehrenamtler des Jahres“ gekürt hat, bewegt ihn. „Zumal ich davon nix gewusst habe.“ Von seinen Vorstandskollegen Yasar Calik und Heinz Hübinger in Absprache mit seiner ebenso listigen wie verschwiegenen Frau Renate zu einer vermeintlichen Vorstandssitzung ins Klubheim der SG Erfftal gelockt, erwischte ihn die von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und vom Kreisfußballvorsitzenden Dirk Gärtner vorgenommene Ehrung kalt. „Ich war völlig überrascht.“ Die Auszeichnung ist indes der perfekte Anlass, um auf die entscheidenden Stationen der bewegten und untrennbar mit seinem Namen verbundenen Klubhistorie zurückzublicken. Er gehörte am 7. März 1975 mit Erfttalern wie Theo Hillen zu den Gründervätern des Vereins. Er kämpfte erfolgreich um die eigene Platzanlage an der Parisstraße, taktierte geschickt, als es um die Errichtung des Klubheims ging. Und ohne ihn wäre der Verein wahrscheinlich längst Geschichte. 2013 nämlich sollte die Sportanlage geschlossen werden. Damals kündigte Sahnen im Gespräch mit Bürgermeister Herbert Napp an: „Wenn Du das machst, springe ich Dir auf den Tisch!“ So weit kam es indes nicht. Stattdessen übernahm die mit einem jährlichen Zuschuss von der Stadt bedachte SG Erfttal die Anlage kurzerhand in Eigenverantworung. „Nur deshalb gibt es uns an dieser Stelle noch“, ist Sahnen überzeugt. Unter seiner Regie öffnete sich der Verein auch anderen Sportarten: Die Basketballer der BSG 21 Norf/Erfftal brachten es bis in die 2. Regionalliga, das in Deutschland immer noch exotisch anmutende Rückschlagspiel Indiaca empfindet er als große Bereicherung.