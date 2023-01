Halbzeitbilanz: SV Glehn Entwicklung des Teams stimmt

Das lief gut Für Trainer Kevin Hahn, der die Truppe erst im Sommer übernommen hat, war in erster Linie die Entwicklung wichtig. „Wir haben insbesondere das Umschaltspiel weiterentwickelt, konnten so viele Tore schießen. Offensiv läuft es sehr gut“, so Hahn. Mit 40 erzielten Toren steht Glehn im ligaweiten Vergleich auf Rang fünf. „Die Jungs arbeiten gut mit, der Wille ist da, die Einstellung passt. So wird die Entwicklung immer besser“, sagt Hahn. Körperlich habe er sein Team auch bald auf dem gewissen Level für sein intensives Umschaltspiel.