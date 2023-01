Basketball Tigers verpflichten neuen Profi aus den USA

Ob die 25-Jährige, die ihren neuen Arbeitgeber schon auf ihrer Facebook-Seite vorgestellt hat, bereits am Samstag im Heimspiel (17.30 Uhr, Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße) gegen Göttingen zum Einsatz kommen kann, ist freilich noch offen. Dank der Stadt Neuss, die wie bei der in der Weihnachtspause ebenfalls nachverpflichteten Danie Shafer schnell zur Stelle war, liegt die benötigte Arbeitserlaubnis vor. „Sie ist smart und wird uns helfen“, sagt Kendall, der indes weiterhin auch mit der kreuzunglücklichen Megan Swords Kontakt hält. „Sie sieht sich weiterhin als Teil des Teams, versteht aber, dass wir so handeln mussten. Wir haben mit ihr immer offen kommuniziert.“ Am Samstag kehrt nach ihrer Gehirnerschütterung zwar Kim Franze aufs Feld zurück, doch die in Opladen mit weiterhin nicht genauer diagnostizierten Fußverletzungen ausgeschiedenen Iva Banozic und Ana Behnke sind wie Luca Raschke mit ihrem gebrochenen Unterarm auf jeden Fall raus.