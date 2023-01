Eishockey Neusser EV ist beim Schlusslicht auf Punkte aus

Zwar sieht das Wochenendprogramm für den Neusser EV in der Eishockey-Regionalliga West zwei Spiele vor, doch der Fokus von Trainer Sebastian Geisler liegt vor allem auf der Partie am Freitagabend (20 Uhr) bei den Eisadlern Dortmund. Denn im Gegensatz zum Match am Sonntag (20 Uhr) in heimischer Südparkhalle gegen den Tabellenzweiten EHC „Die Bären“ Neuwied dürfte für die Löwen in Westfalen etwas zu holen sein. Und genau das hat der Coach vor: „Das Duell in Dortmund ist für beide Seiten gleichermaßen wichtig, wir möchten die Heimreise nicht ohne Punkte antreten.“