Rhein-Erft-Kreis Frau stirbt bei Hausbrand in Elsdorf

Wegen Einsturzgefahr ist das Hausin der westlich von Köln gelegenen Ortschaft laut Polizei nun unbewohnbar. Zur Ursache für das Feuer konnte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht noch nichts sagen. Der Brand wurde gelöscht, am Abend waren die Feuerwehrleute noch mit Nachlöscharbeiten in Elsdorf beschäftigt.