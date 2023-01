Handball-Regionalliga Im Kellerderby soll’s klappen für den NHV

Hoffnung kann der NHV aus dem Hinspiel schöpfen, in dem er mit 29:26 den bislang einzigen Sieg bejubeln durfte. Mit ihrer Formkurve dürften die Gäste aber auch nicht gerne hausieren gehen, denn in den vergangenen sieben Begegnungen fuhren sie lediglich einen Punkt ein. Auf die Frage, mit welchen Erwartungen er diese Aufgabe angehe, antwortet der Neusser Trainer Julian Fanenbruck: „Erwartungen habe ich schon gar keine mehr. Wir können nur noch von Spiel zu Spiel denken, sehen welchen Kader wir zur Verfügung haben und versuchen, alles in die Waagschale zu werfen, was möglich ist. Es ist wichtig, überhaupt mal wieder zu gewinnen. Und wenn es am Ende auch nur ein Tor Unterschied sein sollte, wäre mir das völlig egal. Die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis, um auch wieder an sich glauben zu können.“