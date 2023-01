2. Handball-Bundesliga Dormagen vor erstem Pflichtspiel im neuen Jahr in großen Nöten

Zwar sind Patrick und Ian Hüter von ihrem WM-Abenteuer mit den USA zurückgekehrt und sollen am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren, doch dafür haben sich Alexander Senden mit muskulären Problemen und Aron Seesing mit einem gebrochenen Daumen abgemeldet. Zudem musste sich Rechtsaußen Jaka Zurga kurzfristig einer Zahnoperation unterziehen, so dass noch unklar ist, inwieweit er am Samstag einsatzfähig ist. Weiterhin ausfallen werden der komplette rechte Rückraum mit André Meuser, Artur Karvatski und Florian Träger. Zudem wird der mit einem Zweitspielrecht für Dormagen ausgestattete Ole Klimpke so lange nicht zur Verfügung stehen, bis sich bei Erstligist HSG Wetzlar die personelle Lage auf der Spielmacherposition entspannt hat. „Insofern kommt es uns sehr entgegen, dass es im ersten Pflichtspiel gegen Zaporozhye geht. Da müssen wir nicht drumherum reden, dass die Punkte in dieser Partie nicht denselben Stellenwert haben wie in den anderen“, erklärt TSV-Coach Matthias Flohr. Vor diesem Hintergrund sieht er die Begegnung mit den Ukrainern, die außerhalb der Wertung mitspielen, als eine willkommene Verlängerung der Vorbereitung. Eine Vorbereitung, die mit Blick auf die personellen Probleme freilich ohnehin alles andere als optimal war. Es konnte nur in Kleingruppen oder individuell trainiert werden. Mit einem Großteil der Mannschaft weiter an der Umsetzung seiner handballerischen Vorstellungen zu arbeiten, daran war für Flohr gar nicht zu denken.