Entsorgerwechsel in Grevenbroich Schönmackers leert nun alle Mülltonnen

Die Müllabfuhr in Grevenbroich liegt ab Januar zum großen Teil in anderen Händen. 2024 wechselt das Entsorgungsunternehmen für die Leerung der Restmüll-, Bio- und Altpapier-Tonne, aber auch für die Abfuhr von Sperrmüll, Elektroschrott, Grünbündel, Weihnachtsbäumen und Laubcontainern. Die Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG übernimmt nach einer Ausschreibung die kommunale Abfallentsorgung in diesen Bereichen. Darauf weist die Stadt hin. Darüber hinaus sei Schönmackers wie bisher für die Abfuhr von gelben Tonnen und Säcken sowie für die Leerung der Altglascontainer zuständig. Bislang hatte die Firma EGN die grauen, braunen und blauen Tonnen in der Stadt geleert.