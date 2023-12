Krankenhäuser im Rhein-Kreis Neuss zeitweise ausgelastet Alarmierungsfehler: Nina-App warnt vor „extremer Gefahr“

Richtig sei allerdings, so Josephs, dass es aufgrund eines hohen Krankenstandes in der Gesamtbevölkerung sowie auch im Gesundheitswesen in der Patientenversorgung zu längeren Wartezeiten komme. So führe diese bundesweite Situation auch im Rhein-Kreis Neuss zu einer höheren Auslastung im Rettungsdienst sowie dazu, dass es in den Akutkrankenhäusern im Kreisgebiet immer wieder dazu komme, dass die Notaufnahmen und Intensivstationen als ausgelastet gemeldet werden. Am Dienstagabend habe diese Situation vorübergehend zu einer außergewöhnlich hohen Zahl an Einsätzen für den Rettungsdienst geführt. Gleichzeitig hätten viele Patienten eigenständig die Notaufnahmen in den Krankenhäusern aufgesucht. Am späten Abend habe sich die Lage jedoch wieder entspannt.