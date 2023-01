Basketball TG Stürzelberg setzt voll auf Sieg

Das Duell mit der hocherfahrenen Truppe aus der Landeshauptstadt beendet für die Grevenbroicher am 4. Februar eine „Englische Woche. Die beginnt schon am Freitag (20.30 Uhr, Halle des Märkischen Gymnasiums) mit dem Match beim auch nach zwölf Spielen noch punktlosen Schlusslicht RE Baskets Schwelm. Eine Pflichtaufgabe für den im Hinspiel mit 125:44 siegreichen Tabellenführer, der am Mittwoch (1. Februar) die vor Weihnachten ausgefallene Partie bei der SG Sechtem nachholt. Aus Miami/Florida, wo seine Schwester in den Stand der Ehe getreten ist, wieder an die Erft zurückgekehrt ist am Mittwoch US-Boy Casey Carpinello.