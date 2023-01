Floorball Über Schriesheim ins Pokalfinale

Klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber für die Floorballer der DJK Holzbüttgen ist in dieser Saison weiterhin das Double drin. In der Bundesliga belegt der Deutsche Meister vor dem Heimspiel am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) in der Kaarster Stadtparkhalle gegen die Floor Fighters Chemnitz Platz zwei – nur durch das schlechtere Torverhältnis getrennt vom MFBC Leipzig auf Rang eins. Und im Deutschland-Pokal stehen die Jungs von Trainer Niko Ollilainen wie im Vorjahr unter den letzten Vier. Mit dem 12:5-Erfolg am vergangenen Wochenende über den starken Zweitligisten TSV Tollwut Ebersgöns sicherten sich die Kaarster die Einlasskarte für das Final4-Turnier in der Berliner Max-Schmelling-Halle. Dort treffen sie am 4. März im ersten Halbfinale (16 Uhr) auf den Ligarivalen TV Schriesheim. Das Team von der Badischen Bergstraße setzte sich im Viertelfinale nach Verlängerung mit 7:6 gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Lilienthaler Wölfe (Gruppe Nord/West) durch.