Synchroneiskunstlaufen Auch Bronze glänzt für Team Butterfl‘ice

Genau die richtige Einstimmung also auf die vom 10. bis 12. Februar in Kombination mit dem „Cup of Neuss“ vom NSK ausgerichteten Deutschen Meisterschaften. Der „Cup of Neuss“ ist ein von der Welt-Dachorganisation für den Eislaufsport (International Skating-Union/ISU) gelisteter internationaler Wettbewerb für Synchron-Eiskunstlaufen. „Damit steht Neuss im ebenso internationalen wie exklusiven Wettbewerbsreigen auf einer Stufe mit Sydney in Australien, Tallinn in Estland, Riga in Lettland, Eindhoven in den Niederlanden, Brampton in Kanada, Nottingham/Sheffield in Großbritannien, Neuchâtel in der Schweiz, Salzburg in Österreich, Göteborg in Schweden, Danzig in Polen, Zagreb in Kroatien, Budapest in Ungarn und Lake Placid in den USA“, hebt Endres hervor. 22 deutsche und 14 Teams aus ganz Europa, unter anderem aus Spanien, Italien, der Schweiz, Schweden, den Niederlanden, Frankreich und Belgien, nehmen an diesem internationalen Wettbewerb teil. Endres: „Wir erwarten über 600 Sportler und Sportlerinnen in Neuss.“