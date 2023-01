Tischtennis TG Neuss hat Spitze noch im Blick

In der Damen-Oberliga spielt die Holzbüttgener Zweitvertretung am Sonntag (11 Uhr) beim Tabellenletzten ASV Süchteln (4:16 Punkte) und hat da klar die Favoritenrolle. Die Kaarsterinnen selbst stehen punktgleich mit dem Spitzenreiter TTC Mennighüffen (16:4 Punkte) auf Platz zwei der Tabelle. „Wir treten erstmals mit Lisa Scherring an, was sowohl sportlich als auch menschlich toll ist. Außerdem sind Verena Hinrichs, Diana Yevtodii und ich für das Spiel geplant“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. „Wir hoffen, unseren Hinrunden-Sieg wiederholen zu können. Süchteln ist allerdings vermutlich auch in stärkerer Besetzung zu erwarten, nachdem auch Isabell Güdden dort wieder im Einsatz ist“, so Förster weiter.