Fußball: Dem TuS  bleibt nur die Hoffnung

Kampf ist Trumpf: Benedikt Günther (r.) könnte mit dem SV Uedesheim noch mal in arge Nöte geraten. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Kaarst könnte Uedesheim mit in den Abstiegskampf der Bezirksliga ziehen.

In der Fußball-Bezirksliga bestimmt der Abstiegskampf weitestgehend den Alltag der Mannschaften aus dem Rhein-Kreis: Kaarst kann im Kreis-Duell mit Uedesheim gleichziehen, Delhoven will sich aus dem Tabellenkeller endgültig verabschieden und auf Dormagen wartet der nächste Top-Gegner. Grevenbroich hingegen kann schon für die Kreisliga A planen. In Gruppe drei hat Kleinenbroich ein Sechs-Punkte Spiel vor der Brust.