Frauenfußball: Hemmerden will Pokal-Euphorie mit in die Liga nehmen

Hemmerden will Pokal-Euphorie mit in die Liga nehmen

Rhein-Kreis Im zweiten Liga-Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Maassen möchte Fußball-Niederrheinligist SV Hemmerden die Pokal-Euphorie nutzen, um am Sonntag daheim (13.30 Uhr) gegen den besser platzierten SV Heißen zu punkten.

Unter der Woche deklassierten Maassens Mädels den Kreisligisten SV Glehn mit 9:0 im Pokal. „Der hohe Sieg war für die Gemütslage und das Selbstbewusstsein sicherlich nicht verkehrt. Allerdings haben wir den Sieg auch teuer bezahlt“, sagt Maassen und spielt auf die Verletzung von Mittelfeld-Motor Anna Schober an. Nach einer Attacke in der Schlussphase riss sie sich beide Außenbänder im Sprunggelenk und wird Hemmerden sicher zwei bis drei Monate fehlen.

Trotz der Schock-Diagnose hofft Maassen, der in seinem ersten Spiel die monatelange Talfahrt der Grevenbroicherinnen vorerst stoppen konnte, dass seine Mannschaft gestärkt aus der Pokal-Begegnung hervorgehen und „den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen“. Aufgrund anhaltender Kaderprobleme, die durch Schobers Verletzung zunehmend verschärft wurden, würde Maassen mit einem Punktgewinn in der Ferne bereits zufrieden sein. „Der kommende Gegner ist natürlich um Klassen besser als der SV Glehn“, bleibt Maassen realistisch.