Radsport : VfR Büttgen startet in die Rad-Bundesliga

Die Fahrer des „Team Dr. Joseph Billigmann p/b Christian Knees“ präsentierten sich in Rheinbach erstmals der Öffentlichkeit. Mit Prof. Dr. Peter Billigmann (l.) und dem Rad-Profi Christian Knees (r.), der 2010 Deutscher Straßenmeister wurde, hat die Mannschaft zwei prominente Unterstützer gefunden. Foto: Edith Billgmann/Edith Billigmann

Rhein-Kreis In einem Gemeinschaftsprojekt treten die VfR-Junioren künftig mit den Nachwuchsfahrern des RSC Rheinbach an. Das Team Sportforum fährt ab dem 7. April weiterhin in der Herren-Bundesliga gegen die überregionale Konkurrenz.

Drei Fahrer des VfR Büttgen werden in der laufenden Rennradsaison für das U19-Bundesliga-Team „Team Dr. Joseph Billigmann p/b Christian Knees“, antreten.

Das Projekt des VfR mit dem RSC Rheinbach bietet den Nachwuchsathleten eine Möglichkeit, sich bei hochklassigen Wettkämpfen zu zeigen. Eurosport-Kommentator Karsten Migels führte die rund 70 Gäste durch die Teampräsentation in Rheinbach. Unter ihnen befanden sich prominente Figuren der Radsport-Welt wie Toni Kirsch, Mitglied des UCI-Management-Komitees, oder Günter Schabel, BDR-Vizepräsident für Leistungssport. Auch Rheinbachs Bürgermeister Stefan Raetz war anwesend. Der Teamname setzt sich aus zwei radsportverbundenen Persönlichkeiten zusammen: 1993 verstarb Rad-Amateur Dr. Joseph Billigmann, der so im Mannschaftsnamen gewürdigt wird. Der ehemalige Vorsitzende der Rasselstein AG wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden.

Info Team Sportforum Kaarst-Büttgen im Überblick Die Konstellation des Bundesligateams ist im Vergleich zum Vorjahr weitgehend gleich geblieben. Im Kader stehen stehen Luke Derksen, Nico Brenner, Nicolas Heling, Julius Domnick, René Otterbein, Brune Schmitz, Simon Schmitt, Luka Felix Happke, Jonathan Plag, Natnael Beyene und Martin Nitzschmann, die das Fahrerfeld in den kommenden Monaten aufmischen wollen. In der vergangenen Saison holte die Mannschaft insgesamt 10 Siege.

An zweiter Stelle folgt Christian Knees, der seit 2011 beim britischen Profiteam Sky unter Vertrag steht. In den vergangenen Jahren half er seinen Sky-Kapitänen zu mehreren Gesamtsiegen bei den dreiwöchigen Landesrundfahrten. Jetzt möchte der Routinier den Nachwuchs fördern: „Ich habe direkt meine Unterstützung zugesagt, als mich Josef Göttlicher, der Vorsitzende des RSC Rheinbach, meines Heimatvereins, auf das Projekt angesprochen hat. Es ist wichtig, dass Vereine Nachwuchssportlern die Möglichkeit bieten, sich mit den Besten der Besten in Deutschland zu messen.“ Das Projekt Rheinbachs mit dem VfR knüpft an die Zusammenarbeit der Vereine an, die bereits bis 2011 stattgefunden hat, bis 2016 führte der VfR das Engagement alleine fort. „Wir haben uns im letzten Jahr zusammengesetzt und angefangen, die Kooperation wieder aufzunehmen“, sagt Lars Witte, Vorsitzender des VfR Büttgen. Neun Fahrer der Junioren-Nachwuchsklasse U19 befinden sich im Kader des Gemeinschaftsprojekts, unter ihnen die Büttgener Philipp-Alexander Dreis, Carlo Verwiebe und Yannik Schmidt. In Peter Billigmann und Jan-Philipp Vickus stellt der RSC Rheinbach zwei Sportler. Bei den übrigen vier Fahrern handelt es sich um Jan-Marc Temmen (SG Radschläger Düsseldorf), Campo Schmitz (RC Bocholt), Moussa-Erich Geringswald (RSV Sturmvogel Wattenscheid-Leithe) und Oskar Moryson (RCW Koblenz-Arzheim).

Für die Talente geht es in den kommenden Monaten zu Bundesligarennen, die in ganz Deutschland ausgetragen werden. „Das Inland-Highlight ist das Rennen in Frankfurt-Eschborn“, sagt Witte mit Blick auf den Rennkalender. Seine Büttgener Vereinskollegen werden sich auch bei weiteren Rennen im Ausland beweisen können. Die Junioren starten am kommenden Wochenden mit dem Traditionsrennen „Rund um den Jägersburger Wald“ in Einhausen.

Für die Männer-Bundesligamannschaft Büttgens geht es am 7. April in Düren los. Das „Team Sportforum Düsseldorf/Kaarst-Büttgen“ tritt in der neun Rennen umfassenden Rennserie gegen 24 andere Teams an. Die Konkurrenz ist 2019 sogar international besetzt, Aufgebote aus Luxemburg, den Niederlanden und Litauen sind gemeldet. Die Mannschaften „Team Lotto-Kern Haus“ und „Heizomat rad.net“ gehen als Gesamtsieg-Favoriten in die neue Saison. Witte formuliert bescheidenere Ziele für die Fahrer aus Büttgen „In der Teamwertung wollen wir in die Top Zehn, bei einzelnen Rennen hoffen wir auf vordere Platzierungen.“ Dabei setzt er insbesondere auf die erfahrenen Sportler Luke Derksen und Nico Heling.