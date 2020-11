Bande war im Rhein-Kreis Neuss aktiv : „Falsche Polizisten“ zu Haftstrafen verurteilt

Neuss Das Landgericht Düsseldorf hat die Mitglieder einer internationalen Betrügerbande zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Männer müssen für bis zu sechs Jahre in Haft.

Sie hatten in Neuss und Umgebung Senioren um insgesamt 800.000 Euro betrogen. Eine Sonderkommission der Neuss er Kripo hatte der Bande im Februar 2020 das Handwerk gelegt.

Die größte Beute hatten die Männer in Neuss gemacht. Bei einem Rentner hatte sich die Bande telefonisch gemeldet, der Anrufer gab sich als Kripobeamter mit Namen „Kropp“ aus. Der falsche Polizist erklärte dem hochbetagten Opfer, dessen Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher, die Filiale des Geldinstitutes sei von einem „kriminellen Clan“ unterwandert worden. Letztlich ließ sich der Rentner dazu verleiten, 120.000 Euro von seinem Konto abzuholen. Das Geld übergab er vor seiner Haustür an ein Mitglied der Betrügerbande.

Ähnliche Taten gelangen der Bande unter anderem in Köln, Düsseldorf, Tübingen, Hilden und Mettmann. Mal platzierten die Geschädigten mehrere zehntausend Euro in bar im Vorgarten, mal waren es kiloweise Gold, Sparbücher, Schmuck oder Münzen. Nach drei Monaten und einer Serie von insgesamt elf Taten konnte die Neusser Kriminalpolizei der Gruppierung das Handwerk legen. Nach einer Betrugstat verfolgte die Kripo die Täter bis zur Übergabe der Beute an Hintermänner der Bande.