Neues Angebot im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Test: Terminwünsche ab sofort online möglich

Rhein-Kreis Bürger können ab sofort online ihren Wunsch nach einem Coronatest anmelden. Der Rhein-Kreis Neuss hat dazu kurzfristig ein Online-Formular entwickelt.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betont, dass die Kreisverwaltung mit diesem neuen Service Prozesse effizienter gestalten will. Außerdem würden Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit dem Verfahren entlastet und hätten mehr Zeit für andere Aufgaben. „Damit reagieren wir auf die steigenden Infektionszahlen“, so Petrauschke. „Mit den von den Bürgern ausgefüllten Formularen ersparen wir unseren Mitarbeitern die bisher zeitaufwändige Datenerfassung am Telefon der Hotline. Auf diese Weise können wir die Erreichbarkeit der Hotline verbessern, und die Mitarbeiter im Callcenter haben mehr Zeit, um Fragen der Bürger zu beantworten.“ Weiterhin ist die Hotline 02181 6017777 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr verfügbar für alle wichtigen Fragen rund um Corona.

Wer Symptome hat oder direkten Kontakt mit einem Infizierten hatte, meldet unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronatest seinen Testwunsch an. Dabei geben Bürger Namen, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum ein sowie – falls sie Kontaktperson sind – den Namen des positiv Getesteten. Im Anschluss daran werden sie vom Gesundheitsamt kontaktiert. Melden sollten sich insbesondere direkte Kontaktpersonen der Kategorie 1: Dies sind Personen, die sich länger als 15 Minuten ungeschützt mit einer später positiv getesteten Person in einem Abstand von weniger als 1,5 Meter aufgehalten haben. Patienten mit akuten Symptomen können sich auch an ihren Hausarzt wenden. Das neue Portal ist nicht für Reiserückkehrer gedacht. Für sie stehen auch in Zukunft private Testmöglichkeiten zum Beispiel am Flughafen oder Bahnhof zur Verfügung.