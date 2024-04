„Uessemer Runde“ der SPD Neuss SPD diskutiert Wärmeplanung für Uedesheim

Bisher waren in der „Uessemer Runde“ aktuelle Themen wie die Verkehrssituation oder der Zustand der Schule und der Bezirkssportanlage diskutiert worden. Nun stand also die Frage im Raum, wie die Energiewende in Uedesheim gelingen könnte. Dazu vermittelte Vanderfuhr einen – allerdings noch unverbindlichen – Eindruck davon, Kostenpflichtiger Inhalt wie die kommunale Wärmeplanung aussehen könnte, an der Stadt und Stadtwerke gerade arbeiten. Ziel soll eine Strategie zur klimaneutralen Wärmeerzeugung im ganzen Stadtgebiet sein. Dazu zählen auch Verbundlösungen. „In Uedesheim haben wir mit dem Rhein und der Aluminium-Industrie im Prinzip denkbare Optionen für ein Fern- oder Nahwärme-Netz“, sagt Lutz Schmelzer. Gleichzeitig werde bei näherer Betrachtung der Gebäudestruktur im Ort schnell klar, dass sich eher eine dezentrale Wärmeplanung, beispielsweise mit Wärmepumpen, anbietet.