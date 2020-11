Angebot im Rhein-Kreis : Kreis-Musikschule bietet wieder Online-Unterricht an

Rhein-Kreis Auch die Vorbereitungen für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der Ende Januar stattfindet, laufen digital. Nachteile sieht Schulleiterin Ruth Braun-Sauerwein für die Schüler nicht.

Ruth-Braun-Sauerwein, Leiterin der Musikschule des Rhein-Kreises, hat sich gemeinsam mit ihren Kollegen viele Gedanken gemacht, wie sie den November mit den Verschärfungen der Corona-Schutzverordnungen am besten überbrückt und wie der Unterrichtsbetrieb möglich sein kann. „Nach Klarstellung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales gegenüber dem Landesverband der Musikschulen in NRW werden an unserer Musikschule seit Montag alle Instrumental- und Gesangsunterrichte online angeboten, entweder per Video-Chat oder telefonisch“, sagt sie. Auch für die Elementarkurse soll es ein Online-Angebot geben.

Die Kooperationsunterrichte wie SingPause, JeKits und Arbeitsgemeinschaften an den Offenen Ganztagen sowie Bläser-, Streicher-, Gitarren- und Trommelklassen in den weiterführenden Schulen werden in Präsenzform unterrichtet, „wenn unsere Kooperationspartner dies wünschen.“ Zwar seien Kontaktbeschränkungen angesichts der stark steigenden Infektionszahlen notwendig. Doch habe die Musikschule seit April ein gut etabliertes Sicherheits- und Hygienekonzept, mit dem auch die Instrumentalunterrichte in Präsenzform möglich wären, was aber durch das Land NRW untersagt sei. „Durch den großen Einsatz des Kollegiums im Frühjahr sind wir aber auch für den Online-Unterricht gut aufgestellt, so dass alle Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen gut betreut sind“, meint Ruth Braun-Sauerwein zuversichtlich.