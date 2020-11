Eishockey : Regionalliga-Saison ist nicht abgesagt

Neuss Ende des Monats wollen die zwölf Teams noch einmal zusammenkommen.

(sit) Während die als Eishockey-Profiligen eingestuften Oberliga-Staffeln Nord und Süd am Wochenende den Spielbetrieb aufnehmen dürfen, müssen sich die Teams der Regionalliga NRW, die im Herforder EV, der EG Diez-Limburg und den Hammer Eisbären gleich drei Klubs an die Oberliga abgetreten hat, eine Etage tiefer in Geduld fassen. Die Videokonferenz am Dienstagabend mit Vertretern des Verbandes bestätigte im Grunde nur den bereits vor einer Woche von der Politik beschlossenen Shutdown bis mindestens Anfang Dezember. Ende des Monats wollen die Vertreter der zwölf Vereine noch einmal zusammenkommen. Einigkeit besteht darin, die Saison nicht schon komplett abzusagen. „Das Thema Meisterschaft ist noch nicht abgeschlossen“, bestätigt der beim Neusser EV für die Medienarbeit zuständige Daniel Babic: „Keiner hat gesagt, dass er für diese Saison raus sei. Man muss jetzt einfach die weitere Entwicklung abwarten und in alle Richtungen flexibel sein.“